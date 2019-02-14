У Бельгії топ-чиновника контррозвідки запідозрили у шпигунстві на користь Росії

Чоловік обіймає посаду вже 40 років.



Главу департаменту контррозвідки Служби інформації і безпеки Бельгії Клемента Вандерборре відсторонили від обов’язків за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Повідомляється, що Клемент Вандерборре працює на контррозвідку Бельгії протягом 40 років. Останнім часом його молодші колеги почали скаржитися на стиль його керівництва. Крім того, Вандерборре підозрюють у тому, що він знищував конфіденційні документи в офісному шредера.

До завершення внутрішнього розслідування Вандерборре перебуває вдома. Його офіс закритий з січня. У той же час сам Вандерборре заперечує всі звинувачення.

Що стосується звинувачень у шпигунстві на РФ, то видання згадує про лист одного зі співробітників бельгійської контррозвідки. У листі стверджується, що Клемент Вандерборре під час спецоперації в Сербії в 2016 році надав громадянці Сербії доступ до конфіденційної інформації. Жінка, ймовірно, працювала як подвійний агент в користь Росії.