Трамп встановив в Білому домі гру розміром з кімнату – ЗМІ

Вартість новинки – 50 тисяч доларів.



Президент США Дональд Трамп замінив симулятор для гри в гольф, який залишився в Білому домі від його попередника Барака Обами, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, заміна симулятора обійшлася Трампу в 50 тисяч доларів.

Симулятор являє собою великий відеоекран, на якому можна вибрати гольф-поля по всьому світу, а за розміром він займає цілу кімнату.

Джерела газети повідомляють, що Трамп особисто сплатив витрати на заміну симулятора, який встановили в тій частині Білого дому, де проживає президент.

Раніше портал Axios опублікував графік роботи президента США Дональда Трампа, який нібито був отриманий від джерела в Білому домі. За даними видання, 60% робочого часу Трамп витрачає на читання газет, Twitter та перегляд телепередач.