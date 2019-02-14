У США літак екстрено сів через турбулентності

Пасажирів забрали до лікарні.



П’ять пасажирів літака Compass Airlines отримали травми після того, як повітряне судно потрапило в зону турбулентності. Екіпаж був змушений здійснити аварійну посадку.

Лайнер летів з Санта-Ани (штат Каліфорнія) у Сіетл (штат Вашингтон). Приблизно через півтори години після зльоту літак з 59 пасажирами і чотирма членами екіпажу сів в аеропорту міста Ріно (штат Невада).

З п’яти постраждалих трьох відвезли в медичні установи. Пасажирів рейсу пересадили на інші літаки, що прямують в Сіетл.