Повінь – зміна системи

Menu
Close

У США літак екстрено сів через турбулентності

14.02.2019

В США самолет экстренно сел из-за турбулентностиПасажирів забрали до лікарні.

П’ять пасажирів літака Compass Airlines отримали травми після того, як повітряне судно потрапило в зону турбулентності. Екіпаж був змушений здійснити аварійну посадку.

Лайнер летів з Санта-Ани (штат Каліфорнія) у Сіетл (штат Вашингтон). Приблизно через півтори години після зльоту літак з 59 пасажирами і чотирма членами екіпажу сів в аеропорту міста Ріно (штат Невада).

З п’яти постраждалих трьох відвезли в медичні установи. Пасажирів рейсу пересадили на інші літаки, що прямують в Сіетл.

Читайте також:   Лавров і Курц обговорили міжнародне співробітництво Москви та Відня
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *