В Україну надійшло $2,3 млрд грошових переказів

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у 2018 році зріс майже на чверть.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснені через системи переказу коштів, розподілився наступним чином:

● в Україну:

– з США – 17%;

– з Ізраїлю – 13%;

– з Росії – 9%;

– з Італії – 8%;

– з Польщі – 7%;

– з інших країн (221) – 46%;

● з України:

– у Росії – 36%;

– в Грузії – 10%;

– у Китай – 6%;

– в Азербайджан – 6%;

– Узбекистан – 4%;

– в інші країни (192 країни) – 38%.