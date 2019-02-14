В Україну надійшло $2,3 млрд грошових переказів

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у 2018 році зріс майже на чверть.
У розрізі країн обсяг переказів, що здійснені через системи переказу коштів, розподілився наступним чином:
● в Україну:
– з США – 17%;
– з Ізраїлю – 13%;
– з Росії – 9%;
– з Італії – 8%;
– з Польщі – 7%;
– з інших країн (221) – 46%;
● з України:
– у Росії – 36%;
– в Грузії – 10%;
– у Китай – 6%;
– в Азербайджан – 6%;
– Узбекистан – 4%;
– в інші країни (192 країни) – 38%.
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