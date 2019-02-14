У Болгарії перекрили багатомільйонний канал виведення грошей з Венесуели

Рахунки заморожені.



Правоохоронні органи Болгарії оголосили про розкриття схеми виведення коштів державної нафтогазової компанії Венесуели PDVSA через болгарські банки.

У виведенні коштів, повідомив головний прокурор Болгарії Сотир Цацаров, був задіяний болгарський громадянин, який в даний момент знаходиться за межами країни. Кошти PDVSA, перекладені на рахунки в болгарських банках заморожені. Точні суми не називаються, але мова йде про мільйони євро.

Посол США в Болгарії Ерік Рубін, коментуючи заяву Цацарова, підкреслив, що американський уряд тісно співпрацює з країнами ЄС, щоб запобігти «пограбування венесуельського народу».

Болгарське видання The Sofia Globe, в свою чергу, повідомляє, що схема виведення коштів PDVSA була розкрита завдяки інформації, отриманої від США.

PDVSA на 100% належить державі, її доходи становлять значну частину надходжень у бюджет Венесуели.

У січні спікер опозиційного парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни. США і багато інших країн визнали Гуайдо законним президентом. В кінці січня США ввели санкції відносно PDSVA.