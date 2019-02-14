У Бельгії підрахували суму збитку від загальнонаціонального страйку

Було закрито повітряний простір країни.



Масштабний страйк, який пройшов в Бельгії у середу, 13 лютого, вже завдав економіці країни збиток, який оцінили в 929 мільйонів євро.

“За попередньою оцінкою, негативний економічний ефект склав 929 мільйонів євро. Саме таким є результат акції, яка була організована трьома найбільшими професійними спілками”, – йдеться в повідомленні з посиланням на слова федерального міністра економіки Кріса Петерса. За його словами, інші експерти оцінили збиток в 1,8 мільярда євро.

Відзначається, що в результаті страйку було закрито повітряний простір Бельгії, скасовані всі польоти через аеропорт Брюсселя і повністю закритий аеропорт в місті Шарлеруа.

У Брюсселі в цей день був практично паралізований громадський транспорт, включаючи автобусні та трамвайні лінії.

На 80 відсотків знизився обсяг операцій торговельного порту Антверпена, в результаті чого були зупинені більшість хімічних виробництв, пов’язаних з поставками. Це не тільки завдало шкоди економіці країни, але також завдало удару по її ділової репутації.

Однак, найбільше від страйку постраждав приватний сектор. У тому ж Антверпені профспілкові активісти блокували великі підприємства, постраждали понад 1 000 компаній. Більше сотні супермаркетів трьох найбільших торговельних мереж країни залишалися закритими протягом дня.

Також частково були закриті школи, особливо в Антверпені і в Генті, що призвело до вимушених “вихідні” для батьків, яким довелося піклуватися про своїх дітей.

Бельгійське видання нагадує, що страйк була викликана нездатністю профспілок і роботодавців прийти до угоди щодо підвищення заробітних плат. Роботодавці пропонували показник 0,8 відсотка, профспілки наполягали на 1,5% в доповнення до системної компенсації виплат з урахуванням інфляції.