На Україні вимагають порушити справу проти одного з кандидатів у президенти

Україна продовжує дивувати. Перед президентськими виборами почали спливати цікаві факти про кандидатів. Дісталося і Юлії Тимошенко.

Її звинувачують у корупції. Про це заявила громадська організація «Центр протидії корупції». Більш того, фірма вимагає від прокурора Незалежної Юрія Луценка порушення кримінальної справи проти колишнього прем’єр-міністра.

Крім того, Центр заявив, що Юлія Тимошенко витрачає величезні гроші на американську компанію, яка піарить її на території США. Активісти стверджують, що кандидат у президенти витратила на це в минулому році 390 тисяч доларів. Однак з її декларації не зрозуміло, звідки у неї такі гроші. Можна сказати, що це свідчить про незаконне збагачення.

Співробітники «Центру протидії корупції» розповіли, що раніше зверталися у відповідні органи з проханням про проведення розслідування цієї справи. Однак на їх запити відомства не відповідали. Тому активісти вирішили звернутися в суд.

Крім Тимошенко, звинуваченнями зазнали Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Актора звинувачують у тому, що він має працюючу кіностудію в Росії. А нинішнього лідера країни Порошенко в січні звинуватили у підкупі виборців.