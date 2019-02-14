У Німеччині церква звинуватили у використанні нацистських дзвонів

На церкву подали в суд.



Протестантську церкву в центральній Німеччини звинуватили в порушенні заборони на використання нацистської символіки, оскільки вона досі користується церковними дзвонами з нацистськими написами. Про це повідомили прокурори федеральної землі Тюрінгія.

У позові церкву звинувачують у використанні шести дзвонів у п’яти церквах по всій Тюрінгії. Дзвони церква використовує в тому числі у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Неназваний позивач стверджує, що він неодноразово просив церква припинити використовувати дзвони, але його ігнорували.

Позивач повідомив, що він також подав кримінальну скаргу на місто Герксгайм-ам-Берг на заході Німеччини після того, як міська влада дозволили місцевій церкві продовжувати використовувати нацистської дзвін.

Міська рада заявив, що дзвін, на якому зображена свастика і є напис “Все для батьківщини – Адольф Гітлер”, є “пам’ятником насильства і несправедливості”.

Представник церкви Фрідман Каль повідомив, що нацистські символи і написи можуть бути видалені, але такий крок повинен бути узгоджений з правилами збереження історичних пам’яток. До того ж, за його словами, зазначені дзвони недоступні для громадськості.

Приблизно 23 церкви в Німеччині продовжують використовувати дзвони з нацистськими символами і написами.