У Литві затримали росіянина з майже 30 кілограмами наркотиків

Контрабандист втратив свідомість на огляді.



У Литві затриманий громадянин РФ, який перевозив на своїй машині велику партію наркотиків, повідомила Митна служба республіки.

Партія наркотиків була виявлена патрулем митниці в Юрагиае (Каунаський район) в автомобілі BMW X6, яким керував громадянин РФ. Вантаж виявив службовий собака, а потім за допомогою рентгенівської системи в порожнинах автомашини були виявлені 3,7 кг кокаїну і 25 кг марихуани. Вартість наркотиків на чорному ринку становить 620 тисяч євро.

Під час огляду водій втратив свідомість від хвилювання.

Контрабандист затриманий і поміщений під варту. Митницею розпочато попереднє слідство за фактом контрабанди наркотиків. Підозрюваному загрожує від десяти до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.