Тимошенко пообіцяла виборцям зарплати в тисячу доларів

У разі перемоги на президентських виборах Юлія Тимошенко за наступні 5 років збільшить середні заробітні плати до рівня 1000 доларів.

Тимошенко пропонує за наступні п’ять років «досягти принаймні рівня Польщі».

«Якщо доходи людей будуть нижчі від середніх по Європі, у нас через 5 років не буде ні народу, ні економіки», — заявила вона.

За її словами, якщо «нової влади» вдасться на ринкових засадах зміцнити гривню, то поступово в гривневому обчисленні підніметься рівень життя людей і у валютному обчисленні підніметься наш ВВП».