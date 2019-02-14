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Тимошенко пообіцяла виборцям зарплати в тисячу доларів

14.02.2019

Тимошенко пообещала избирателям зарплаты в тысячу долларов

У разі перемоги на президентських виборах Юлія Тимошенко за наступні 5 років збільшить середні заробітні плати до рівня 1000 доларів.

Тимошенко пропонує за наступні п’ять років «досягти принаймні рівня Польщі».

«Якщо доходи людей будуть нижчі від середніх по Європі, у нас через 5 років не буде ні народу, ні економіки», — заявила вона.

За її словами, якщо «нової влади» вдасться на ринкових засадах зміцнити гривню, то поступово в гривневому обчисленні підніметься рівень життя людей і у валютному обчисленні підніметься наш ВВП».

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