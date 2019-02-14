В Індії стався вибух: є жертви

Підірвали машину поліції.



Щонайменше 12 співробітників поліції загинули в результаті вибуху в штаті Джамму і Кашмір в Індії.

У той же час телеканал NDTV повідомляє про вісім загиблих і 40 постраждалих, а 15 чоловік знаходяться в критичному стані.

Телеканал повідомляє, що причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій, який було підірвано, коли поліцейські їхали в автомобілі в окрузі Пулвама.

За даними ANI, після вибуху на місці події були чутні постріли. Постраждалі доставлені у військовий госпіталь в Срінагаре.

Повідомляється також, що терористи з угруповання Джайш-е-Мухаммад вже взяли на себе відповідальність за вибух.

Групування Джаиш-е-Мухаммад (Армія пророка Мухаммеда) є однією з більш ніж десяти діючих в індійському штаті Джамму і Кашмір сепаратистських угруповань ісламістського толку, які борються за незалежність штату від Індії або за його приєднання до сусіднього Пакистану. При цьому вважається, що угруповання базується на контрольованій Пакистаном частині Кашміру, здійснюючи вилазки в індійський штат.