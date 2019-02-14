Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Північній Македонії в ДТП загинув відомий баскетболіст

14.02.2019

В Северной Македонии в ДТП погиб известный баскетболистСпортсменові було 25 років.

У Македонії збільшилося число загиблих в результаті дорожньої аварії, що сталася в передмісті столиці Скоп’є. На даний момент жертвами ДТП стали 15 людей, ще семеро потерпілих перебувають у критичному стані.

У зв’язку зі тим, що трапилося, керівництво баскетбольного клубу “Гостівар” вже попросило перенести фінальний турнір Кубка Македонії – серед загиблих виявився 25-річний член команди Йовича Трпевски, син члена парламенту від другої за величиною політсили, Соціал-демократичного союзу.

“Гостівар” не може брати участь в майбутньому Кубку Македонії, і ми вимагаємо його беззастережної відстрочки. В результаті трагедії загинув наш гравець Йовича Трпевски. У зв’язку з цим ми відкладаємо всі матчі Другої та Молодіжної ліг, заплановані на найближчі вихідні”, – свідчить заява клубу.

Читайте також:   Представники розвідки США і КНДР контактували з 2009 року, - ЗМІ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *