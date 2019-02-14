НАТО анонсував військові навчання в Чорне море

Альянс нарощує присутність в регіоні.



Група кораблів НАТО через кілька днів увійде в Чорне море для проведення навчань, і це стане складовою нарощування присутності сил Альянсу в цьому регіоні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг у четвер під час прес-конференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

«Ми зараз розглядаємо, яким чином можна збільшити нашу присутність в Чорному морі. Через кілька днів кораблі НАТО увійдуть в Чорне море для участі в навчаннях. Цим ми суттєво підвищимо нашу присутність, що важливо для підтримки України, регіональної безпеки, і що отримало схвалення міністрів оборони», – зазначив Столтенберг.

Він повідомив, що в четвер міністри оборони разом з міністром оборони України Степан Полторак взяли участь у неформальному сніданку, організованому від імені міністра оборони Великобританії.

«Ми обговорили ситуацію в Україні і навколо неї, включаючи ситуацію на Азові. Союзники висловили тверду підтримку українському суверенітету і територіальної цілісності та закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які були захоплені в листопаді. Союзники також закликали Україну рухатися далі шляхом реформ, включаючи імплементацію рекомендацій Венеціанської комісії до закону про освіту», – зазначив генеральний секретар.