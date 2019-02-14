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У Франції зловили інкасатора, який вкрав мільйони євро

14.02.2019

Во Франции поймали инкассатора, укравшего миллионы евроЧоловіка заарештували в його квартирі.

У Франції поліцейські затримали співробітники інкасаторської служби, який вкрав зі службової машини 3,4 млн євро.

28-річного Едріана Дербеса знайшли в його квартирі в місті Ам’єн разом з частиною зниклих грошей з інкасаторської машини.

Під час затримання Дербес намагався втекти через вікно з кількома торбами, заповненими грошима.

Зниклі 1,5 млн євро досі не знайдені.

Підозрюваний Едріан Дербес був затриманий у вівторок увечері, 12 лютого.

Нагадаємо, що 11 лютого недалеко від Парижа водій інкасаторського фургона разом з грошима зник після того, як його напарники вийшли в офіс Western Union.

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