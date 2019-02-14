США виведуть війська з Афганістану: названі умови

США в даний час ведуть прямі переговори з радикальним ісламським рухом “Талібан”.

США будуть скорочувати військову присутність на Гіндукуш лише за погодженням з союзниками по НАТО, заявив в. о. глави Пентагону Патрік Шэнахэн. Він похвалив ФРН за збільшення видатків на оборону.Вашингтон не буде скорочувати присутність в Афганістані без узгодження з союзниками по НАТО, заявив у четвер, 14 лютого, виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шэнахэн по закінченні зустрічі з колегами з країн Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

“Виведення військ буде координованим, ми працюємо разом”, – запевнив Шэнахэн. У свою чергу генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підкреслив, що рішення про операції в Афганістані країни альянсу приймали спільно і разом приймуть рішення про майбутнє цієї місії.

Президент США Дональд Трамп має намір вивести з Афганістану половину з 14 тисяч американських солдатів, які в даний час розміщені на Гіндукуш і складають кістяк місії НАТО “Рішуча підтримка”. Без підтримки з боку США, особливо в сфері авіації та транспорту, продовження місії НАТО стало б неможливим.

Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) повідомила, що партнери США з НАТО “висловили американцям стурбованість” з приводу наслідків скорочення американської присутності в Афганістані для місії альянсу в цій країні. За її словами, Шэнахэн запевнив, що США не будуть приймати одноосібних рішень, навпаки, “кожен стратегічний крок в Афганістані буде обговорюватися в колі міністрів оборони країн НАТО”. В. о. глави Пентагону також гарантував, що “питання про міжнародному присутності в Афганістані буде залежати від прогресу в справі мирного врегулювання в цій країні”.

США в даний час ведуть прямі переговори з радикальним ісламським рухом “Талібан” про мирне врегулювання в Афганістані. Йенс Столтенберг висловився за якнайшвидше залучення в переговорний процес афганського уряду, який, за його словами, має відігравати ключову роль у мирному процесі.

Він нагадав, що держави НАТО на саміті в липні 2018 року домовилися фінансувати місію в Афганістані до кінця 2024 року. Мирне врегулювання в цій країні стане можливим, лише якщо альянс дасть “Талібану” ясний сигнал, що “той ніколи не здобуде перемогу на полі бою”, зазначив генсек НАТО.

На зустрічі в Брюсселі Патрік Шэнахэн похвалив Німеччину за важливий внесок у місію АЛЬЯНСУ в Афганістані, а також за збільшення асигнувань на оборону. З 100 млрд доларів, що країни НАТО додатково виділили на оборонні потреби в 2017-2020 роках, 30 млрд доларів надійшли з Німеччини, нагадав в. о. глави Пентагону, зазначивши, що це “значне зростання” і “дуже важливо”.

У той же час Шэнахэн підкреслив, що цього мало, враховуючи масштаб загроз. “Витрати потрібно збільшувати”, – зазначив він.