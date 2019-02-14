Гандзюк була агентом СБУ з позивним «П’ятдесят п’ята» – стверджує захист Мангера

Захист голови Херсонської облради Владислава Мангера стверджує, що загибла активістка Катерина Гандзюк була позаштатним агентом Служби безпеки з позивним «П’ятдесят п’ята».

Про це заявивши у Шевченківському райсуді столиці (на фото) у четвер адвокат Дмитро Ільченко.

«Данило Доценко, який керував СБУ у Херсонській області, був безпосереднім керівником трагічно загиблої Катерини Гандзюк, яка була позаштатним агентом СБУ з позивним «П’ятдесят п’ята», — сказавши він.

За словами адвоката, генерал СБУ Данило Даценко вирішив використати Катерину Гандзюк у своїй війні з правоохоронними органами Херсонської області і замовив замах на неї — облиття кислотою.

Як повідомлялося, під час судового засідання у середу Мангер заявляв, що напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк організував генерал СБУ Данило Доценко.

У СБУ назвали ці звинувачення повним абсурдом.

Генерал-майор Данило Доценко з 22 серпня 2017 року є начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. До того очолював Управління СБУ в Херсонській області.

Як повідомлялося, співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року зловмисники облили сірчаною кислотою. Вона дістала хімічні опіки й частково втратила зір. Гандзюк перенесла більше 10 операцій. 4 листопада вона померла.

11 лютого генпрокурор Юрій Луценко, заявивши, що Мангеру повідомлено про підозру у замовленні вбивства Катерини Гандзюк.

У середу прокурори просили суд застосувати до підозрюваного в організації вбивства актівісткі Катерини Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 3 березня 2019 року без права внесення застави. Прокурори считают, що на свободі Мангер може знищити докази причетності до вбивства актівісткі, а також втекти у Відень, де він має будинок.

Зі свого боку захисники Мангера заперечили заяви прокурорів і звернулись до суду з проханням не обирати для їхнього підзахисного запобіжний захід, пов’язаність язаний із триманням під вартою.