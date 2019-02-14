Нафтовики таємно готуються видобувати нафту на святому місці аборигенів ХМАО

Компанія «Сургутнафтогаз» планує видобувати нафту на території природного парку «Нумто» (Білоярське район ХМАО), у святому місці югорський аборигенів. Нафтовики вже провели громадські слухання, на яких майже не було місцевих жителів, розповіли «URA.RU» в організації «Грінпіс Росія».

Під час слухань «Сургутнафтогаз» доповів про проектування майданчиків пошуково-оціночних свердловин на Ватлорском ліцензійній ділянці і про бурінні свердловин на родовищі імені Логачова в межах природного парку «Нумто». За версією представників громадськості, жителів села Нумто, розташованої в природному парку, ніхто не повідомив про цих слуханнях. «З 200 осіб, прописаних в селі, в них брало участь всього чотири. Сім сімей оленярів, які ведуть господарство безпосередньо на водно-болотних угіддях (близько 30 осіб), дізналися про них тільки після їх проведення», — заявили в «Грінпіс Росія».

Екологи заявляють, що видобуток нафти в парку «Нумто» суперечить законодавству, а діяльність нафтовиків зруйнує місцеву екосистему.

У прес-службі «Сургутнафтогазу» і в приймальні адміністрації Beloârskogo району на дзвінки не відповіли. Але відомо, що до 24 лютого за підсумками слухань у «Сургутнафтогаз» збирають зауваження і пропозиції щодо проекту.

Як раніше повідомляло «URA.RU» проти видобутку нафти в Нумто виступили не тільки аборигени, але і радник президента Росії Михайло Федотов, ЗНФ, відомі російські вчені. У жовтні 2017 року вийшла нота протесту ООН на адресу російського уряду із-за цієї ситуації.