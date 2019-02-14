Франція планує повернути посла в Італії

Відкликання посла стосується “скандальних заяв” італійського керівництва.

Французький посол “дуже скоро” повернеться до Риму після того, як він був відкликаний минулого тижня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

“Сьогодні я можу сказати вам, що наш посол повернеться дуже скоро”, – сказав Ле Дріан.

Він сказав, що, коли віце-прем’єр Італії Луїджі Ді Майо зустрівся з “жовтими жилетами” поблизу Парижа, то він “перетнув межу”.

“Він зустрівся з тими, хто закликав до збройного повстання і втручанню армії”, – сказав Ле Дріан.

Раніше французький МЗС заявив, що відкликання посла стосується “безпідставних і безпрецедентних атак Італії з часів війни” і “скандальних заяв” італійського керівництва.