В Індії вибухнув автобус з військовими: багато загиблих

Відповідальність за напад взяли на себе Джайш-і-Мухаммед.

У штаті Кашмір в колону індійських воєнізованих сил врізався автомобіль, начинений вибухівкою.

В результаті вибуху загинуло 40 військових, повідомляє New Yourk Times з посиланням на місцевих чиновників.

Наголошується, що це самий смертоносний інцидент за останні 30 років у спірному регіоні.

Повідомляється, що загалом у колоні їхало 78 автомобілів, що перевозили близько 2,5 тисяч людей. В результаті інциденту два автобуси з людьми вибухнули.

Відповідальність за напад взяли на себе Джайш-і-Мухаммед або армія Мухаммеда – воєнізоване угрупування, яка включена в список терористичних організацій Міністерства фінансів США. Хоч ця група офіційно заборонена в Пакистані, вона діє і збирає кошти в країні під різними іменами, заявляли раніше індійські і американські чиновники.

Цей теракт, імовірно, викличе напруженість у відносинах між сусідами, що володіють ядерною зброєю, які вели три війни з моменту здобуття незалежності, дві з них за спірну територію.