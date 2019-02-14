Кожен п’ятий — вже за кордоном. Скільки українців покинули країну за 5 років еміграція набуває масштабів катастрофи

Якщо люди покидають свої рідні місця, то значить якість життя їх не влаштовує.

А те, що в Україні з кожним роком рівень життя падає, підтверджують і міжнародні рейтинги. Так, наприклад, ООН розраховує щорічний показник, який характеризує якість життя населення — індекс людського розвитку. І за підсумками цього рейтингу за 2017 рік (опублікований у вересні 2018-го) Україна посіла 88-е місце — найнижчий показник за всі попередні чотири роки. Приміром, Білорусь знаходиться на 53-му місці, Литва — на 35-му, Польща — на 33-му, Росія — на 49-му, Казахстан — на 58-м.

Тому не дивно, що четверта частина жителів України, згідно з проведеним у минулому році опитування групи “Рейтинг”, хоче покинути свою країну. Основна причина — бідність і невпевненість в завтрашньому дні. “Вести” проаналізували наявні у відкритому доступі цифри, щоб зрозуміти реальний масштаб міграції з країни і її наслідки.

Скільки ж українців виїхало з країни після Майдану?

Державна служба статистики України публікує дані про міграційний приріст населення. Так, за 2017 рік виїхало з країни 20 234 особи, а прибуло — 28 360, тобто приріст склав 8126 людина. В цілому за період з 2014-го по 2017 рік вибуло 69 707, а прибуло в країну 116 028 осіб. Міграційний приріст населення склав 46 321 чоловік. Тобто, виходячи з даних статистики, люди з країни не біжать, а, навпаки, раніше виїхали українці повертаються на батьківщину, та ще й іноземці, які обрали Україну своїм новим місцем проживання, поповнюють чисельність населення країни на десятки тисяч людей у рік.

Президент Петро Порошенко заявляє, що “цифри, якими лякали, — що у нас мільйон, два, три в рік поїхали, — це просто неправда”. За даними гаранта, різниця між кількістю людей, які виїхали за межі України, та українцями, які повернулися в країну за 2017 рік, трохи більше 200 тис. А в 2018 році з країни на заробітки виїжджали лише на 10-15 відсотків більше українців (тобто 220-230 тис. осіб). До того ж Порошенко вважає, що трудова міграція є нормальним процесом інтеграції країни в європейський ринок праці.

Чим загрожує міграція?

В Україні немає точних даних про кількість українських емігрантів. До того ж в рік подвійних виборів владі невигідно показувати реальну кількість мігрантів, так як цими голосами можна маніпулювати на виборах.

За даними ООН, Україна перебуває на восьмому місці в світі серед країн з найбільшою кількістю емігрантів. До того ж кількість українців за кордоном постійно зростає і в 2017 році досягла 5,9 млн осіб, що становить 13,9 % від загальної чисельності населення країни.

Більше половини (3,2 млн) проживає в Росії, в США знаходяться 377 тис. осіб, у Казахстані — 346 тис., в Німеччині — 262 тис.,в Італії — 236 тис., в Білорусі — 225 тис., а в Польщі — 209 тис. осіб.

А ще мільйони українців стали трудовими мігрантами і лише зрідка приїжджають в рідні місця. До речі, саме такі громадяни, відправляючи зароблені гроші своїм сім’ям, тим самим підтримують курс національної валюти.

До того ж за п’ятирічку змінилася тенденція: якщо раніше українці виїжджали на час, щоб заробити, то тепер багато хто трудові мігранти поступово перетягують своїх рідних на “чужину”. І вже цілі сім’ї покидають Україну та виїжджають на постійне місце проживання в інші країни.

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Більше того, відсоток молоді, яка після навчання за кордоном хоче повернутися на історичну батьківщину, прагне до нуля. Результатом такого масового виїзду українців за кордон стало скорочення чисельності населення.

За даними статистики, за період з січня 2014-го по листопад 2018 року в Україні народилося майже на один мільйон менше людей, ніж померло. І це без урахування природного скорочення населення Криму і населення, яке проживає на непідконтрольної території Донецької і Луганської областей (статистика не враховує такі дані). Тобто чисельність населення країни за неповних п’ять років скоротилася на 968,6 тис. осіб.

А до цієї цифри слід додати і ті мільйони українців, які перебувають на заробітках і не планують повертатися в Україну. І якщо цей міграційний потік не буде зупинений, то країну в найближчі роки чекає демографічна криза.

В огляді Global Ekonomi Watch консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) за січень 2019 року зазначено, що в 2019 році Україна займе перше місце в світі по втраті трудових ресурсів. Такі втрати складуть майже 1,5% трудових ресурсів.

Є план повернення?

У 2017 році Кабмін затвердив Стратегію державної міграційної політики України до 2025 року, а через рік — і План заходів щодо реалізації цієї Стратегії. Які екстрені заходи вживатиме уряд? Судячи по документу, буде аналізувати законодавство, вивчати міжнародний досвід, проводити консультації та роз’яснювальну роботу, розробляти пропозиції, допомагати при проведенні тренінгів для працівників закордонних дипустанов України, відпрацьовувати питання про шляхи обміну інформацією між органами державної влади, а також автоматизувати процеси. Все це за державний кошт.

На що ж може розраховувати мільйонна армія трудових мігрантів при поверненні в Україну? У плані уряд немає пункту про створення, наприклад, одного мільйона або хоча б ста тисяч нових високотехнологічних робочих місць, де буде європейський рівень оплати праці. Вся турбота про трудових мігрантів перекладена на Мінсоцполітики, яке сприятиме працевлаштуванню після повернення їх в Україну з урахуванням потреби ринку праці. Іншими словами, План носить чисто декларативний характер. Та будь-яких дій з боку держави для повернення трудових мігрантів зроблено не буде.

Міграція — двигун економіки?

Влада зацікавлена в зростанні трудової міграції, так як вона стала драйвером зростання української економіки і скорочує рівень безробіття в країні. За даними Міжнародної організації з міграції, сума грошових переказів в Україну за 2017 рік склала $12,1 млрд., або 10,8% ВВП. А НБУ відобразив за цей період суму переказів з-за кордону значно менше — в розмірі $9,26 млрд? або 8,3% ВВП, що теж вражає.

Але, згідно статзвітності НБУ, трудові мігранти офіційно (через банки, міжнародні системи грошових переказів) перерахували трохи більше половини цієї суми — $4,84 млрд. Друга частина переказів заробітчан, яку визначив НБУ в розмірі $4,42 млрд, надійшла в Україну за неофіційними каналами (наприклад, через провідників поїздів або друзів). А одним із джерел інформації для таких висновків НБУ послужив опитування мігрантів. НБУ проводить такі опитування мігрантів і як визначає суми неофіційних переказів в розрізі країн, мабуть, великий секрет.

Так, за даними НБУ, найбільші суми грошових переказів в Україну надходять з Польщі, на другому місці за переказами Росія, а на третьому — США.

Чим загрожує українській економіці масштабна трудова міграція

Але обсяг надходження грошей за офіційними каналами з Росії до цих пір перевищує обсяг таких переказів з Польщі. І це при наявності обмежень на фінансові перекази з Росії в Україну за допомогою платіжних систем. Так, за 2017 рік за офіційними каналами з Росії надійшло $502,9 млн, а з Польщі в три рази менше — $160,1 млн. А за неофіційними каналами (за визначенням НБУ) з Польщі було передано в Україну в 18,5 рази більше, ніж перераховано офіційно, — $2955,9 млн. З Росії за неофіційними каналами було передано в Україну в 1,6 рази більше, ніж перераховано офіційно, — $789,1 млн.

За січень-вересень 2018 року НБУ знову виводить в лідери по переказах грошових коштів українських трудових мігрантів Польщі. Так, за звітом НБУ, з Польщі було переведено в Україну $2720 млн, у тому числі офіційно — $172,9 млн. А з Росії — всього $822 млн, у тому числі офіційно — $188,6 млн.

Наскільки реально НБУ визначає розміри неофіційних переказів, судити складно, але не виключено, що НБУ завищує розміри неофіційних переказів з Польщі, а з Росії занижує — зі зрозумілих політичних причин.

Перекази трудових мігрантів стали єдиним надійним джерелом надходження валюти в країну. І величезний дефіцит поточного рахунку покривався завдяки таким надходженнями.

За період з 2015-го по 2018 рік, за даними НБУ, заробітчани переслали в Україну грошові перекази на суму $35 млрд, що перевищує більш ніж у три рази обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку країни за цей період.

До того ж доходи багатьох українських сімей зросли за рахунок отримання матеріальної підтримки від своїх рідних, які працювали за кордоном.

У третьому кварталі 2018 року переклади від трудових мігрантів склали 7,5 % ВВП. Тобто зростання ВВП, яким так любить хвалитися влада, також забезпечений трудовими мігрантами.

Їздити за кордон стали більше, але безвиз ні при чому

Кількість поїздок українців за кордон з кожним роком збільшується. Наприклад, у 2014 році число виїздів склала 22,6 млн, а в 2017-м зросло на 4,5 млн, або на 19,6 % (до 27,1 млн). Але відвідували українці інші країни не для відпочинку і розваг. Так, виїзд громадян України з метою туризму за 2017 рік скоротився на 40% у порівнянні з 2014 роком.

А їхали українці в основному для того, щоб знайти роботу в сусідніх країнах. Або ж для “човникової” торгівлі.

У 2017 році українці відвідали Польщу в особистих справах 10 млн разів (зростання 2,4 млн порівняно з 2014 р.), Росії — 4,3 млн разів (мінус 0,3 млн), Угорщину — 3,1 млн разів (плюс 1 млн), Молдову — 1,7 млн разів (мінус 0,7 млн.), Білорусь — 1,1 млн разів (мінус 0,4 млн.), Туреччини — 1,1 млн разів (плюс 0,7 млн.), Німеччини — 0,3 млн разів (плюс 36 тис.), Словаччини — 0,85 млн разів (плюс 198,6 тис.), Румунію — 1,0 млн разів (плюс 0,5 млн).

Як бачимо, на першому місці за кількістю поїздок знаходиться Польща, але на першому місці вона була і в 2013 році (7 млн поїздок). І це не дивно. Адже жителі прикордонних районів (“човники”) могли (до 1 січня 2018 р.) по шість-сім разів на день перетинати кордон, а за рік одна людина могла проходити через кордон більше тисячі разів.

Після зміни правил оподаткування товарів (з 1 січня 2018 р.), які ввозяться на митну територію України у ручній поклажі через автомобільні та залізничні пункти пропуску, човниковий бізнес як був так і залишився. Таке нововведення породило лише нові схеми відходу від податків і зборів та призвело до збільшення корупції на митниці. А число виїздів за кордон українців з цієї причини не скоротилося.

Згідно зі звітом міграційної служби України за вересень 2018 року, кількість перетинів кордону українцями при виїзді з України за січень-серпень 2018 року зросло на 600 тис. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (з 18,1 млн разів до 18,6 млн разів).

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А так як найчастіше українці їздять в Польщу і Росію, то можна зробити висновок, що в цих країнах переважно працюють громадяни України. І горезвісний безвиз ні при чому.

У відкритому доступі немає статистичних даних про кількість людей, які виїжджають з України за кордон. Ймовірно, державні діячі також не володіють такою інформацією. Оскільки міністр закордонних справ України заявляє про виїзд з країни одного мільйона громадян в рік, генеральний прокурор — “про 600 тисяч з хвостиком” за дев’ять місяців 2018 року, а президент — про 220-230 тисяч. У звіті МВФ (8.01.2019 р.) зазначено, що за кордоном щороку працює близько 2-3 млн українців.

Наплив в ЄС з України

Згідно з даними Eurostat, у 2017 році 661 874 громадянина України отримали в одній з країн ЄС вид на проживання або інший статус, що дозволяє перебування строком понад три місяці (без урахування продовження діючих дозволів). І це склало 21,1% від загальної кількості виданих дозволів іноземцям. Тобто основний наплив мігрантів до Євросоюзу йшов з України. Порівняно з 2013 роком кількість виданих дозволів громадянам України зросла в 2,8 рази (з 236,7 тис. до 662 тис.).

При цьому 88% таких українців приїхали в країни ЄС працювати, в основному в Польщу (польські власті видали 585 тис. дозволів). З цієї причини Польща стала лідером з прийому іноземців. Найбільшу кількість дозволів на перебування отримали українці в Угорщині, Литві, Словаччині, Чехії, Естонії. А в 2016 році, за даними Eurostat, були видані первинні дозволу 588,9 тис. громадян.

В даний час у Польщі знаходиться від 1,5 до 2 млн українців, більша частина з яких — трудові мігранти (за оцінкою Радіо Польща). За даними ФМС Росії, загальна кількість громадян України, які перебувають РФ за станом на 16 березня 2017 року, становила 2 млн 300 тис. 320 осіб.

Згідно з даними Держприкордонслужби (опублікованими в Міграційний профіль України), в 2017 році 6,8 млн громадян України перебували за кордоном, у тому числі нелегально — 1,6 млн осіб. Але у звіті не відображені дані в розрізі країн перебування. А на консульському обліку у закордонних дипустановах України знаходиться лише 6% виїхали з країни громадян: у Польщі — 20,8 тис., в Чехії — 29,8 тис., в Росії — 34,3 тис., в США — 57,7 тис. Враховуючи всі ці дані, а також зростання кількості трудових мігрантів, можна припустити, що в цьому році 8 млн громадян України знаходяться за кордоном.

Виїхати назавжди

За 2017 рік громадянам України видано 9185 дозволів для виїзду за кордон на постійне місце проживання, у тому числі 2175 пенсіонерам, або 23,7%. В інформації, опублікованій Державною міграційною службою України, 1223 громадянина країни виїхали жити в США, 881 — в Німеччину, 766 — в Ізраїль, 664 — в Росію, 292 — в Литву, 269 — в Казахстан, 204 — в Білорусь, 198 — в Молдову, 182 — в Польщу, 109 — в Чехію.

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Але ця інформація не відображає реальну ситуацію з еміграцією українців, так як в інші країни на постійне місце проживання виїжджає в рази більше громадян України. Приміром, усього за 2016 рік було видано 13 тис. дозволів на виїзд, а за даними Eurostat, у 2016 році громадянство країн ЄС отримали 24,1 тис. українців. Знає про такі розбіжності та міграційна служба, яка підтвердила (Міграційний профіль України 2017 р.) що багато українців виїжджає без офіційних звернень до органів влади. Тобто виїхали українці постійно живуть за кордоном, отримали громадянство іншої країни, але не відмовилися від громадянства України і продовжують значитися у документах в Україні.

При цьому аналогічних дозволів на повернення українців в країну було видано в чотири рази менше (всього 1318).