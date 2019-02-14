Трамп може оголосити надзвичайний стан для отримання фінансування стіни

Трамп готовий підписати законопроект.

Лідер республіканців у Сенаті Конгресу США Мітч Макконнелл заявив, що президент Дональд Трамп оголосить ПП в країні для отримання фінансування для прикордонної стіни.

“У мене тільки що була можливість переговорити з президентом Трампом, і він готовий підписати законопроект (про фінансування уряду – ред). Одночасно з цим він підпише декларацію про введення в країні режиму НС. І я маю намір підтримати підписання декларації про введення НС”, – сказав Макконнелл.

Раніше, республіканці і демократи в Конгресі США досягли попередньої домовленості щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, що з опівночі 22 грудня 2018 року розпочалася процедура часткового припинення роботи уряду через відсутність фінансування держустанов.