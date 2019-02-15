Лише 10% українців хочуть силою повернути Донбас, стільки ж – за переговори з Путіним

Трохи більше 10% (10,6%) українців вважають, що майбутній президент повинен вирішувати конфлікт на Донбасі особисто з президентом Росії Володимиром Путіним без участі іноземних держав.

У той же час, 19,1% опитаних вважають, що майбутній президент України повинен вирішувати конфлікт з Росією про припинення бойових дій на Донбасі шляхом переговорів “будапештському форматі” (за участю Великобританії, США, Росії, Франції та Китаю).

12,1% відповіли, що даний конфлікт необхідно вирішувати з допомогою мінського процесу, в нормандському форматі.

12% опитаних вважають, що це внутрішній конфлікт, тому необхідно вести переговори безпосередньо з представниками непідконтрольних територій Донбасу, 11,6% – необхідно задіяти Збройні сили України для того, щоб відновити контроль над окупованими територіями.

9,9% опитаних висловили думку, що Україна повинна відпустити непідконтрольні території і не намагатися їх повернути. 23,5% не змогли відповісти на питання.

Опитування проводилося компанією GfK Ukraine на замовлення Pact в рамках програми сприяння громадської активності “Долучайся!” (USAID) в листопаді-грудні 2018 року.