У Берліні зупинився громадський транспорт: названа причина

Проходить масштабний страйк.



У Берліні вранці в п’ятницю, 15 лютого, проходить перша за сім років великий страйк працівників громадського транспорту. Вона торкнеться сотні тисяч пасажирів.

Відзначається, що по місту не ходять трамваї та потяги метро, більшість рейсів автобусів також скасовані.

Закінчення страйку намічено на 12 годин дня, проте в транспортній компанії BVG очікують, що для повного відновлення планового руху громадського транспорту буде потрібно ще кілька годин.

За допомогою страйку профспілка намагається збільшити тиск на роботодавця в рамках переговорів про зарплату і умови роботи. Зокрема, Verdi домагається того, щоб для усіх 14 тисяч співробітників була введена 36,5-годинний робочий тиждень (зараз у половини працівників – 39 годин), новачкам теж виплачували різдвяні премії, зарплата збільшувалася швидшими темпами, а всім членам профспілки одноразово виплатили по 500 євро.