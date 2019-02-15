Наскільки холодно в Росії?

Це просто дивно, але ми з вами навіть не уявляємо, наскільки холодно в нашій країні.

Адже зазвичай говорять, що Росія – не єдине північне держава. Є ще Канада, Норвегія, Ісландія… В морозах живуть на Аляска і в Гренландії… Так що, Росія – це, начебто, ОДНА З, але не єдина.

У цій статті ми порівняємо, в якому кліматі живе населення різних країн і територій. І, повірте, це буде дійсно цікаво.

Для порівняння ми будемо використовувати середньорічну температуру для різних міст. Щоб було зрозуміло, давайте відразу подивимося, яка середня температура в Москві і Пітері.

Середня температура в Москві і Пітері: +5,8*З

Багато це чи мало? Ну, можна порівняти з іншими північними столицями. Наприклад, всі люблять порівнювати Росію з Норвегією. І ось що відбувається в її столиці:

Осло: +7,2

– Подумаєш! Всього-2,5 градуси різниця! Хіба це так критично?.

Насправді, мова йде про середній температурі. І її коливання навіть в один градус дають серйозні розходження в кліматі.

Скажімо, зараз всі сурмлять про глобальне потепління. Так от, це потепління полягає в зміні середньої температури на 1 градус кожні 100 років. Всього один градус! Але цього вистачає, щоб в Арктиці льоди танули.

Щоб було ще зрозуміліше, скажу, що самий сильний мороз, який був зафіксований в Осло це -26*С. У Москві ж бували морози і -42*С.

При цьому, в Москві і Пітері в сумі живе 20 мільйонів чоловік. А в Осло – всього 670 тисяч. Та що там в Осло… Населення всієї Норвегії складає всього 5 мільйонів чоловік.

Навіть у всій Скандинавії (Норвегія, Швеція, Фінляндія) набереться якраз близько 20 мільйонів чоловік, тобто як у двох наших містах. І більшість скандинавів живе саме на півдні своїх країн, де тепло.

Хоча, хто проживає і на півночі… Може бути, ось там все холоду? Давайте візьмемо великий північний місто Норвегії – Тромсе. Він завис майже на краю Землі.

Тромсе: +2,5*З

– Ага! Там холодніше, ніж у Москві! – вигукне хтось.

Так, згоден. Прохолодне містечко цей Тромсе. І живе там, страшно сказати, аж 75 тисяч чоловік! Уявляєте?

Правда… Є таке місто… Мурманськ. Він розташований досить недалеко від Тромсе. І населяє його 295 000 чоловік, тобто в 4 рази більше. І погодка там, я вам скажу, не з кращих:

Мурманськ: +0,6*З

При цьому, мінімальна температура в Мурманську -40*З, проти -18*З в Тромсе.

– Як таке може бути? Чому міста поруч, на одній широті майже, а клімат різний?

Все дуже просто. Зі шкільного курсу географії ми знаємо, що температура залежить не тільки широти, але і від близькості до моря і теплим течіям. Москва далеко від моря, тому там холодніше, ніж в прибережному Осло або Стокгольмі.

Мурманськ теж стоїть на березі, але це берег Баренцева моря. Дуже холодного моря. А ось Тромсе отримує тепло від знаменитого течії Гольфстрім.

Втім, Європа адже славиться не тільки Норвегією. Є у неї такий холодний північний острів Ісландія. Ми всі уявляємо, що це прям якась крижана країна, де крім бурульок нічого немає. Адже вона навіть перекладається, як “Крижана країна”.

Але що ж ми бачимо?

Рейк’явік: +4,7

Хто не в курсі, Рейк’явік – це столиця Ісландії. І живе в ньому 118 тисяч осіб. Це в 3 рази менше, ніж в Мурманську. Та що там… У всій Ісландії живе стільки ж, скільки в одному Мурманську.

Ісландія по клімату це щось типу Пітера або Москви. Ну, трохи прохолодніше. Зате там не буває екстремальних холодів. Рекорд Рейк’явіка в районі -20*С (В Москві -42*С).

Про наші уральські і сибірські міста ви ще прочитаєте далі, але поки що Європі нічого протиставити навіть Мурманску. А Мурманськ, між іншим (забігаю вперед) це далеко не самий холодний місто Росії…

Але, що там за океаном? Може, в США, Канаді і Гренландії є по-справжньому холодні території?

Для початку варто сказати, що, наприклад, Нью-Йорк по клімату порівняємо з Анапою. Тільки Анапа – це наш південний місто, а Нью-Йорк це досить північний американський.

Нью-Йорк: +12,7

Анапа: +13,6

В цілому, вся територія США набагато тепліше Росії. У Каліфорнії середня температура +20, а в Майамі +25.

Навіть у найпівнічнішому місті США (крім Аляски) – в Сіетлі температура аж +11. Так що США ми розглядати не будемо. А ось Канаду… Все ж кажуть, що це північна країна, майже аналог Росії?

Ну, от давайте й подивимося.

Перше, що кидається в очі, – абсолютна більшість жителів Канади розміщується вздовж кордону з США, на вузькій смужці землі. Найбільші міста – Торонто, Монреаль, Ванкувер, Оттава, Калгарі…

В них проживає майже 90% населення країни, яке, до речі, не дуже велика. Всього 36,6 мільйона чоловік. Місцевість, де проживають ці люди досить тепла. Ось три найбільших міста Канади:

Торонто: +9,2

Монреаль: +6,2

Ванкувер: +10,1

Як видно, тільки Монреаль по клімату більш-менш близький до Москві. Але тільки він у 7 разів менше (2 мільйони жителів). В інших же містах Канади, як видно, якщо не Анапа, то Краснодар точно.

Що стосується півночі Канади, то там майже ніхто не живе. Лише невеликі селища, містечка вахтовиків і вчених… Здається, канадці не настільки божевільні, щоб жити у вічній мерзлоті 🙂

Єдиний більш-менш великий північний місто, який у них є – Йеллоунайф. У ньому живе 19 000 чоловік. Він прям дуже північний за канадськими мірками. Північніше, що називається, тільки ведмеді…

Йеллоунайф: -4,6*З

– Ого! Навіть в Мурманську +0,6, а в Йеллоунайфе вже мінус… Що Росія можемо протиставити в цій боротьбі градусів?

Так, будь ласка… Якутськ. Населення 300 тисяч чоловік (у 15 разів більше). І погодка…

Якутськ: -8,8*З

Так що Канада – це просто санаторій “Енергетик”. Залишимо її на час і звернемо свою увагу на Аляску. Від одного тільки слова мурашки по шкірі, правда? Там взагалі літо буває?

А давайте подивимося. Найбільше місто Аляски – Анкоридж. Там живе стільки ж людей, скільки у Мурманську, тобто 300 тисяч чоловік. Тільки ось в Мурманську +0,6, а там…

Анкоридж (Аляска): +2,6*С.

Цікаво, жителі Пермі, Єкатеринбурга, Омська, Новосибірська, Красноярська і Іркутська знають, що вони живуть приблизно як на Алясці і навіть холодніше? Все тому, що вони далеко від моря.

Перм: +2,7*З

Єкатеринбург: +3*З

Омськ: +2,1*З

Новосибірськ: +1,7*З

Красноярськ: +1,6*З

Іркутськ: +1*З

І ще одне зауваження – в цих російських містах живе дуже багато людей. Майже всі вони мільйонники, крім Іркутська (600 тисяч жителів, тобто цілих 2 Ісландії). При тому що у всій Алясці “мерзне” всього 700 тисяч осіб…

Тааак… Що ще залишилося порівняти? Гренландію? Давайте.

Майже всі жителі Гренландії (яких 57 тисяч чоловік) живуть на півдні острова. І там дуже навіть тепло. Наприклад, у столиці Гренландії так:

Нуук: -1,4*З

Звичайно, холодніше, ніж в Омську і Іркутську, але ви ж пам’ятаєте про Якутськ?

А крім Якутська в Росії повно великих міст, де сильно холодніше, ніж в Гренландії, а народу живе більше, ніж на всьому острові:

Селехард (50 000 жителів): -6*З

Воркута (60 000): -5*З

Магадан (90 000): -3*Зі

Норильськ (180 000): -9*З

Знаєте, навіть до смішного доходить. Пам’ятаєте, я писав, що Мурманськ знаходиться поруч з Норвегією, але там помітно холодніше? Так от, давайте подивимося на Чукотку.

По-суті, це відображення Аляски. Вони прям поруч розташовані і досить схожі. Тільки от у столиці Аляски +2,6*С, а в столиці Чукотки…

Анадир: -7*С

Ну, от як так? Що за прокляття таке? Ніби все, що потрапляє на територію Росії автоматично замерзає. Крижане царство якесь…

Гаразд, давайте зіграємо по-крупному. Звернемо свій погляд на самий північний населений пункт в світі. Це Алерт. Він знаходиться на арктичному острові на півночі Канади. І живе там… 5 осіб. Точніше, жило. Зараз всі роз’їхалися і в цю точку приїжджають тільки учені метеорологи.

Алерт: -15*С

– Ого! Це ж холодніше Норильська і Якутська!

Що ми можемо знайти подібного на території Росії? Ну, звичайно ж, Оймякон і Верхоянськ. Ці два селища знаходяться поруч і вони борються між собою за звання полюса холоду. Тобто самої холодної точки в Північній півкулі.

Середня річна температура там така ж, як у канадському Алерті (-15). Але є два АЛЕ.

1. У Алерті вже ніхто не живе, а ось в Оймяконі живе 462 людини, в Верхоянську взагалі 1131 людина.

2. Найнижча температура, яка бувала в арктичному Алерті, це -50*С. Всього-то? Я у себе в Томську за такої погоди на пари ходив.

Чи То справа наші полюса холоду. Офіційний рекорд температури в Верхоянську -67,8*С. Неофіційний в Оймяконі: -77,8*З…

Адже і там живуть люди… От саме там. Саме в самій холодній точці Півночі вони поставили свої будинки, школи, магазини, лікарні… Дивовижне створіння – людина. Правда?

І ще один цікавий факт

У нашої планети є ще південний полюс холоду, знаходиться він в Антарктиді. Офіційний рекорд температури там становить -89,2*С.

І як ви думаєте, що знаходиться в цій точці? Правильно! Радянсько-російська полярна станція “Восток” з населенням 12 осіб.

Ось так ось… Обидва полюси холоду зайняла Росія. Так що, питання про самій холодній країні і самої морозостійкого нації знімається остаточно)