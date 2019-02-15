Чи Не виявиться, Болгарія знову слабкою ланкою – тепер у «Турецькому потоці»?

У Болгарії призупинено тендер на закупівлю обладнання та матеріалів для будівництва відгалуження газопроводу «Турецький потік» до кордону з Сербією. Про це повідомила «Булгартрансгаз», тимчасово призупинила процедуру проведення тендеру.

З повідомлення випливає, що це тимчасова міра. І пов’язана вона нібито з позовом болгарського підприємства «Атомэнергоремонт». Воно збиралося прийняти участь у тендері.

«Згідно з законом про державне замовлення, який подав скаргу скористався юридичною можливістю попросив комісію призупинити конкурсну процедуру до ухвалення остаточного рішення», – йдеться в повідомленні «Булгартрансгаз».

Також наголошується, що всі дії конкурсної процедури тимчасово призупинено згідно розпорядження комісії. Тепер в судовому порядку ця міра повинна бути скасована після рішення по суті скарги.

Як відзначають деякі болгарські експерти, подібне рішення в Болгарії є звичайною практикою. Особливо, коли мова заходити про великих інвестпроектах. Зокрема, експерт в області енергетики, професор Атанас Тасев зазначає, що недосконалість болгарського законодавства про держзамовлення очевидно.

Так, за його словами, підсумки будь конкурсної процедури можуть оскаржуватися в комісії із захисту конкуренції. Тоді до кінця розгляду процес призупиняється.

«У випадках, якщо хтось чимось незадоволений, він скаржиться. Багато (пов’язані з держзамовленнями — ред) проблеми Болгарії йдуть саме звідси, недавній яскравий приклад – введення «тол системи» (електронна система оплати руху машин по дорогах країни), з-за постійного оскарження спізніла мінімум на три роки», – розповів експерт.

Раніше повідомлялося, що «Газпром» забронював потужності у новій газотранспортної системи (ГТС) Болгарії, яка простягнеться від Туреччини до Сербії. Російська сторона в даний час розглядає Болгарію як найбільш ймовірного партнера, з яким буде взаємодіяти з будівництва відгалуження газопроводу «Турецький потік», по якому російський газ повинен постачатися на Балкани і в країни Південної Європи.

В даному контексті мимоволі виникає питання, а чи не запізниться Болгарія і з цим проектом? Раніше Болгарія під натиском Заходу всіляко гальмувала будівництво газопроводу «Південний потік». В результаті Росія від нього так і відмовилася, вирішивши побудувати «Турецький потік». Пізніше Софія гучно заявляла, що її змусили зробити це, а також висловлювала гострий інтерес до постачання російського газу через відгалуження «Турецького потоку».

Незадовго до того, як тендер був припинений, «Булгартрансгаз» прийняв рішення про будівництво нового газопроводу від Туреччини до Сербії. Він повинен стати продовженням «Турецького потоку». Саме ж рішення було прийнято після аукціону, у ході якого дві неназвані компанії повністю забронювали майбутні обсяги прокачування газу, які пройдуть по ГТС. Деякі аналітики припускали, що однією з цих компанією став російський «Газпром», який за собою всі обсяги фактично і «застовпив».