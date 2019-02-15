Лікарі розповіли про стан здоров’я Трампа

Президент США пройшов медогляд.

Щорічний обов’язковий медогляд глави Білого дому Дональда Трампа показав, що його загальний стан здоров’я знаходиться в межах норми, проте президент має ожиріння і, як наслідок, підвищений рівень холестерину в крові.

“Президент США Дональд Трамп набрав вагу за останній рік і зараз знаходиться в стадії ожиріння, хоча в цілому він залишається в дуже хорошому стані здоров’я”, – наводить видання цитату з щорічного президентського медобстеження, проведеного минулого тижня.

Трамп, відомий своєю любов’ю до гамбургерів і хорошим стейкам, а також неприязню до тренажерного залу, в минулому році отримав попередження від лікарів, що йому потрібно змінити свій раціон і почати тренуватися. Зате 72-річний президент набрав майже два кіло за рік – 110,2 кг зараз проти 108,4 кг на початку 2018 року. За оцінками сторонніх лікарів, Трамп “безумовно, має занадто велику вагу”. Зате особистий лікар президента зазначив, що його здоров’я знаходиться в нормі.

“Після врахування всіх результатів лабораторних досліджень, експертиз та рекомендацій фахівців, я вважаю, що президент залишається в дуже хорошому стані здоров’я”, – заявив лікар президента Шон Конлі.

Тим не менш, результати медичної перевірки показали підвищений рівень холестерину в крові президента, що є логічним, враховуючи його вагу. Тим часом, порівняно з дослідженням минулого року, нинішня динаміка дещо покращилася.