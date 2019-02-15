У Франції “жовті жилети” розгромили редакцію газети

Протестувальники застосували фізичну силу.



Учасники акції “жовтих жилетах” увірвалися в редакцію газети Le Dauphine Libere у місті Тонон-ле-Бен, де влаштували безлад і застосували фізичну силу до деяким співробітникам.

Відзначається, що в 10:00 за місцевим часом близько 30 протестувальників прибули до будівлі, в якій розташовується одне з регіональних підрозділів видання.

“Багато проникли всередину, де почали розклеювати плакати і кинули погано пахне предмет”, – йдеться в заяві.

Коли один із співробітників газети зажадав від агресивних маніфестантів залишити редакцію, вони відштовхнули його, а його колегу розпорошили клейка речовина. У справу втрутилася поліція і розігнала учасників акції. Дві людини були затримані і поміщені під варту.