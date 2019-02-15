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В Астані заарештували правозахисників з України

15.02.2019

В Астане арестовали правозащитников из УкраиныВони перебували в країні в якості спостерігачів.

В Астані (Казахстан) викрали двох українських правозахисників Людмилу Волошину та Валерія Явтушенко, які перебували на території цієї країни в якості спостерігачів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома письменниця “Татуся Бо”. За її даними, їх захопила місцева Національна служба безпеки.

“Влада Казахстану офіційно визнала арешт наших громадян Людмили Волошиної та Валерія Явтушенко. Що дає надію на те, що з ними все ок. Дуже сподіваюся, що вранці до них допустять консула”, – сказано в повідомленні.

Український консул в ніч на 15 лютого прибув у відділення міграційної поліції, де утримували Валерія Явтушенко, але йому просто не відкрили.

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