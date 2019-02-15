Мадуро розповів про таємні переговори свого міністра з США

Зустрічі ініціювали США.



Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив, що міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса зустрічався в Нью-Йорку зі спецпредставником США Елліот Абрамсом.

Зустрічі проходили 26 січня та 11 лютого. В обох випадках вони були запитані американською стороною.

Перша зустріч, за словами джерел, проходила “у ворожому оточенні”, на ній Абрамс заявив про готовність Вашингтона застосувати збройні сили, він також критикував Каракас за зв’язки з Кубою, Росією і рухом Хезболла.

Під час другої зустрічі обстановка була менш напруженою, незважаючи на те, що кількома днями раніше Абрамс заявляв, що час для діалогу з президентом Венесуели давно минуло. Під час даних консультацій спецпредставник США наполягав на тому, що жорсткі американські санкції змусять Мадуро віддати владу в країні, навіть якщо його будуть підтримувати військові.

“На думку венесуельців, дана зустріч свідчила про можливості підтримки діалогу з американською стороною, незважаючи на жорстку риторику Вашингтона”, – йдеться в матеріалі.

За словами Мадуро, Арреаса в ході переговорів у Нью-Йорку запросив Абрамса “приватно, привселюдно або таємно” нанести візит в латиноамериканську країну.

“Якщо він хоче зустрітися, нехай скаже мені, коли, де і як, і я буду там”, – сказав Мадуро.

Нагадаємо, що 23 січня лідер опозиції і спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом охоплена економічною кризою Венесуели.

США, Канада, ЄС, більшість країн Латинської Америки, а також ряд інших держав офіційно визнали його тимчасовим главою держави.

Ніколас Мадуро, якого Росія вважає легітимним президентом, заявив про спробу державного перевороту.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відправки американських військових до Венесуели. Він зазначив, що це є “одним з варіантів”, але не уточнив, у якому випадку він може піти на такий крок.