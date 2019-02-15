“Та пішов ти”: у Харкові з Порошенка стався черговий конфуз

В ході відвідування Порошенко харківської філармонії відбувся черговий інцидент за участю президента Петра Порошенка.

Відповідне відео було опубліковано на Youtube.

Під час від’їзду Порошенко сказав присутнім: “Я вас всіх люблю”.

У відповідь один з присутніх чоловіків вигукнув: “Та пішов ти!”. Правоохоронці швидко відвели чоловіка в бік, в арку одного з будинків. Однак люди почали знімати на камери, що завадило поліцейським затримати незадоволеного.

Сам чоловік у цей час кричав: “Поверніть пенсіонерам пенсії”.