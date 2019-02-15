Ринок нафти: нафта росте – рубль падає

До полудня п’ятниці зростання нафтових котирувань ослаб, хоча вони і знаходиться в районі максимуму з осені минулого року, свідчать дані торгів. Зростання цін на нафту забезпечила впевненість інвесторів у тому, що країни ОПЕК виконують колишні домовленості і знизили обсяги видобутку нафти.

Так, станом на 11.15 мск вартість квітневих ф’ючерсних контрактів на нафту марки Brent становила 64,76 долара за барель, хоча вона і відкотилася від максимальних рівнів початку дня. Ціна на березневі ф’ючерсні контракти на нафту марки WTI до зазначеного часу становила 54,46 долара за барель.

Оптимізм «биків» на ринку нафти викликали дані, опубліковані раніше, про зниження нафтовидобутку країнами ОПЕК. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), країни картелю у січні знизили нафтовидобуток дуже серйозно — майже до чотирирічного мінімуму, до 30,83 млн барелів на добу.

Сумарно країни нафтового картелю у січні поточного року знизили нафтовидобуток до рівня грудня на 930 тис барелів на добу. Дані самого ж картелю вказують на те, що в січні в місячному вираженні видобуток скорочена відразу на 797 тис барелів на добу, до 30,81 млн барелів на добу. Найбільше знизили виробництво «чорного золота» Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт і Ангола.

До того ж, «бичачий» настрій підтримала ситуація, що складається з експортом венесуельської і іранської нафти. Тут існують серйозні проблеми через американських санкцій відносно Венесуели та Ірану. Інвестори враховують ці фактори і вже менше побоюються, що на світовому ринку нафти виникне її надлишок.

Згідно аналітичної “викладення” Bank of America Merrill Lynch, ціна за барель нафти марки Brent в 2019 році у середньому буде становити 70 доларів, чому сприяють добровільне (Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ) і недобровільне (Венесуела, Іран) зниження поставок з країн ОПЕК”. Якщо, звичайно, ситуацію на світовому ринку нафти не «підірве» або не «охолодить» який-небудь фактор, який в даний час експертами не враховується.

Між тим, російський рубль, незважаючи на зростання цін на нафту в кінці тижня, ослаб по відношенню до долара на тлі посилення санкцій щодо Росії. Так, наприкінці літа минулого року, коли з’явилася інформація про введення нових санкцій, рубль за кілька днів ослаб до американської валюти на 10%. Тоді американці відклали прийняття нового антиросійського пакету санкцій, однак сьогодні до нього знову повернулися, ще більше посиливши. Якщо він буде прийнятий Конгресом США і затверджений президентом країни Дональдом Трампом, то на економіку Росії дійсно буде надано дуже жорстке тиск, який без наслідків не виявиться. Однак на цьому тлі курс рубля при зростаючій нафти хоч і знижувався, але поки не так сильно, як влітку 2018 року. На 10.07 мск курс російського рубля підвищився на 4 копійки — до 66,68 рубля, курс євро знизився на 1 копійку, до 75,26 рубля, виходить з даних Московської біржі.