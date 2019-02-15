В Австралії виростили капусту розміром з людину

Подружжя виростили гігантське рослина.



В Австралії подружжя в штаті Тасманія виростили гігантську капусту – розміром з людину.

“Розмарі Норвуд і її чоловік Шон Кадман, що живуть в тасманській долині, почали вирощувати гігантські овочі в квітні минулого року в їх пансіонаті для еко-туризму”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на вирощування цієї капусти у пари пішло дев’ять місяців. Вони захищали її від опосумів і валлабі, а також встановили сітку від слимаків і метеликів.

Як розповіла пара, секрет вирощування капусти в хорошій вологої весни, частих дощах і жаркій погоді на початку літа.