У США узгоджують багатомільярдний штраф для Facebook

Штраф буде найбільшим в історії фірми.



Корпорація Facebook Inc. і Федеральна торгова комісія – незалежне урядове агентство США, захищає інтереси споживачів, погоджують “багатомільярдний штраф за витоку особистих даних, допущені компаній Марка Цукерберга. Про це в четвер, 14 лютого.

Конкретна сума поки не встановлена, проте мова може йти про найбільших виплати в історії корпорації, відзначає видання.

Приводом для стягнення послужив скандал з приватної англійською компанією Cambridge Analytica на початку 2018 року. Вона незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook і передавала їх третім особам, в тому числі, імовірно, передвиборного штабу нинішнього президента США Дональда Трампа, який в свою чергу використовував їх для політичної реклами.

У квітні і травні минулого року засновник Facebook Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.

Управління комісара з інформації Великобританії (ICO) 25 жовтня 2018 року наклала на компанію Facebook Inc. штраф у розмірі 500 тисяч футів стерлінгів. За даними регулятора, соцмережа з 2007 по 2014 рік без отримання “досить ясного згоди” передавав дані користувачів розробникам мобільних додатків, які також отримували доступ до інформації про їх друзів.