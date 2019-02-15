У Словенії депутат подав у відставку з-за крадіжки бутерброда

Депутат провів експеримент.



Депутат парламенту Словенії Дарій Крайчич подав у відставку після крадіжки сендвіча з одного з магазинів в Любляні.

Депутат від правлячої партії “Список Мар’яна Шареца” пояснив, що в супермаркеті його ігнорували, тому він вирішив випробувати систему безпеки і пішов, не заплативши.

Крадіжку не помітили, незважаючи на наявність великої кількості камер спостереження, хоча депутат, за його словами, пізніше повернувся, щоб заплатити за бутерброд.

Свої дії Крайчич назвав невдалим соціальним експериментом і вибачився.

Про свій “експеримент” депутат розповів колегам на засіданні комітету сільського господарства. Колеги посміялися над історією, проте в четвер глава фракції “Список Мар’яна Шареца” Бран Голубович засудив дії Крайчича як неприйнятні.

“Він взяв на себе відповідальність за це і подав у відставку за власним бажанням і у відповідності з етичними стандартами “Списку Мар’яна Шареца” – сказав Голубович.