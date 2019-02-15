Австралійка стала мільйонершею завдяки покійному батькові

Дівчина виграла в лотерею.

В Австралії жінка виграла в лотерею 287 тисяч доларів (більше 7,7 мільйонів гривень). Переможниця приписує успіх щасливих чисел свого батька.

“Він помер близько двох років тому, але ми продовжували використовувати їх у пам’ять про нього, – пояснює жінка сайту UPI. – Він використав їх багато років, тому я дуже рада, що ми нарешті виграли”.

За словами австралійки, вона поки не вирішила, що зробить зі своєю часткою. “Я впевнена, що ми влаштуємо щось на зразок сімейної вечірки і відзначимо виграш. Може, витратимо гроші на відпустку – зараз не в змозі вирішувати”, – зізналася вона.