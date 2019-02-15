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У паризькому метро стався напад із застосуванням кислоти

15.02.2019

В парижском метро произошло нападение с применением кислотыЧоловік отримав важкі травми.

У Парижі в метро стався напад із застосуванням кислоти, в результаті чого одна людина отримала важкі травми. Про це в п’ятницю, 15 лютого.

Зазначено, що інцидент стався близько 08:00 на першій лінії метрополітену французької столиці, між станціями Бастилія і Ліонський вокзал.

Відомо, що в ході перестрілки, яка сталася між двома пасажирами, один з них хлюпнув у іншого кислотою. Після цього, як зазначається, нападник зник з місця злочину. Поліція веде його пошуки.

За даними правоохоронців, стан потерпілого оцінюється як вкрай важкий.

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