У паризькому метро стався напад із застосуванням кислоти

Чоловік отримав важкі травми.



У Парижі в метро стався напад із застосуванням кислоти, в результаті чого одна людина отримала важкі травми. Про це в п’ятницю, 15 лютого.

Зазначено, що інцидент стався близько 08:00 на першій лінії метрополітену французької столиці, між станціями Бастилія і Ліонський вокзал.

Відомо, що в ході перестрілки, яка сталася між двома пасажирами, один з них хлюпнув у іншого кислотою. Після цього, як зазначається, нападник зник з місця злочину. Поліція веде його пошуки.

За даними правоохоронців, стан потерпілого оцінюється як вкрай важкий.