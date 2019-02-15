В Індії повідомили про 44 жертви вибуху

Саморобний вибуховий пристрій рознесло авто.



В результаті нападу смертника в Кашмірі в четвер, 14 лютого, загинули 44 індійських поліцейських.

Відзначається, що після нападу МЗС Індії закликав Пакистан “припинити підтримку терористів і терористичних груп”, які використовують пакистанську територію як базу, і “знищити інфраструктуру, яка експлуатується терористичними групами для підготовки нападів в інших країнах”.

“Я рішуче засуджую це підступний напад. Жертви нашого відважного персоналу з безпеки не повинні бути марними”, – сказав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

У свою чергу Міністерство закордонних справ Пакистану відкинув звинувачення Індії в причетності до атаки.

“Ми рішуче відкидаємо будь-які інсинуації з боку представників індійського уряду і засобів масової інформації, які намагаються пов’язати напад з державою Пакистан без проведення розслідувань”, – йдеться в заяві МЗС Пакистану.