Солженіцин і театр ляльок

Ну якщо навіть актриса херсонського театру ляльок так вважає – тады звичайно. Цікаво, а почтеннейший доктор лялькових наук Карабас Барабас її підтримує в цьому питанні? Але тут ось яка тема виникає.

Я навіть не буду розглядати питання про те, яким чином в СРСР актриси лялькових театрів та інші радянські трудящі могли ознайомитися з книгою Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ», щоб встановити факти наклепу. Ні, справді, їм в КДБ видавали під розпис спеціальний примірник для ознайомлення чи вони палали праведної ненавистю, так би мовити, за компанію? Типу, «я не читав, але раз ах, який чоловік каже, що Солженіцин бреше, то звичайно я теж так вважаю».

Це звичайно смішно саме по собі, але в даному випадку це питання десяте. В СРСР ще й не такі глибини громадського ідіотизму траплялися. Так що студенти, яких за читання «Архіпелаг ГУЛАГ» повинні були мінімум виключити з ВКЛСМ і вигнати з інституту, але впевнено заявляють, що «Солженіцин бреше, паскудо! Не треба нам впливу звідти!» – це такі дрібні типові деталі Совка, що навіть особливої уваги не заслуговують.

Але! Вже скільки різні слюсарі локомотивного депо та інші експерти з питань історії заявляли про наглу наклеп А. В. Солженіцина на радянський (читай – комуністичний) лад, досі ніхто так і не спромігся пояснити, в чому ж ця наклеп полягала.

Солженіцин писав про систему ГУЛАГ, а в сталінському СРСР такої системи не було? У 1974 році актриса театру ляльок могла про цю систему і не знати (хоча, звичайно, це дивно, враховуючи, що її від цієї системи відділяло не так вже багато десятиліть). Але сьогодні всі знають про цю систему сталінських концтаборів. Стало бути тут Солженіцин писав правду.

Або Солженіцин писав про масові політичні репресії в сталінський час, а їх не було? Але і тут без питань – сьогодні заперечувати масові сталінські репресії може або повний даун, або моральний виродок. Так у чому полягала наклеп Солженіцина?

І от як не смішно, виявляється, що пред’явити робіт Солженіцина факти наклепу можна тільки в тому випадку, якщо будуть відкриті для вільного доступу всі старі архіви НКВД, якщо буде точно підраховано кількість заарештованих і засуджених, страчених і померлих в сталінських концтаборах, тобто буде представлена для перевірки абсолютно вся інформація з питань, про які писав Солженіцин.

Але оскільки цього в нашій країні в найближчому майбутньому чекати не доводиться, всі ці заяви про наклеп Солженіцина – це не більше, ніж гнівне квакання жаб ввечері на болоті, жаб скривджених, що якийсь перехожий запустив в це болото кругляк. Так що комуно-совкові жаби можуть скільки завгодно на своєму болоті квакати про «наклеп і брехня Солженицыны» – факт залишається фактом, що вперте небажання дати кваліфіковану історико-архівну (за архівами НКВС та інших структур сталінського часу) експертизу роботи Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ», лише підтверджує повну правоту Олександра Ісайовича.

Так, і в якості бонусу наведу одну цитату.

ПСС, тому 50, стор 143-144.

Це я не в плані повідомити про це человеконенавистнике – Леніна – щось новеньке. Його жага вбивати всіх, хто йому не подобається – не відома тільки дітям. Але цю телеграму я навів спеціально для тих альтернативно обдарованих, хто почне квакати, що у своєму тексті я неправильно вжив термін «концтабір» і що в СРСР концтаборів не було. Але факти, фактики, говорять про те, що ще коли Сталін був п’ятим подползающим, а всім рулили маніяк Ленін, концтабір і нещадний масовий терор (ленінська улюблена фраза) були головними засобами поширення ідей марксизму-ленінізму в нашій багатостраждальній країні. Сталін лише надав відповідний розмах цієї технології.

Так що правий був Олександр Ісаєвич Солженіцин, ой як прав. І, власне, саме тому його і не знищили у брежнєвських таборах, а просто вигнали з країни рівно 45 років тому, що на відміну від артистки театру ляльок Мажуриной, члени Політбюро відмінно знали, що Солженіцин прав на всі сто відсотків. І, мабуть, виявили якусь подобу сорому, чи що, не посмівши людини, який сказав правду, кинути у в’язницю за це. І, до речі, нагадаю – для комуно-совкових жаб – що Солженіцин був позбавлений радянського громадянства і висланий з країни насильно. Тобто коли жаби квакають, що Солженіцин зрадив СРСР, втік з країни – це ще одна брехня комуно-совкових жаб. Втім, брехня – це єдине, чим вони добре володіють. Так що, як говориться, мова.