Названо кількість немовлят, які гинуть у війнах щороку

Статистика шокує.



На сьогоднішній день в регіонах, охоплених військовими конфліктами, живе більше дітей, ніж коли-небудь за останні два десятиліття. Про це йдеться в новій доповіді відомої міжнародної організації Save the Children.

Головний висновок документа шокує: щонайменше 550 тис. немовлят загинули внаслідок збройних конфліктів у 2013-2017 роках лише в 10 найбільш постраждалих країнах. Тобто в середньому на планеті щорічно з-за воєн гине понад 100 тис. дітей наймолодшого віку.

Найбільшою мірою діти страждають у таких країнах як Афганістан, Ємен, Південний Судан, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Сирія, Ірак, Малі, Нігерія і Сомалі (за оцінками 2017 року).

Діти особливо уразливі для таких непрямих наслідків конфліктів, як голод, зруйновані лікарні та інфраструктура, відсутність доступу до охорони здоров’я і санітарії, ненадання допомоги. “Ймовірно, вони б не померли, якщо б не жили в регіонах, охоплених конфліктом”, – відзначають автори дослідження.

З урахуванням числа загиблих малюків віком до п’яти років загальна кількість дитячих смертей від непрямих наслідків воєн зростає до 870 тис. за той же період, підрахували у Save the Children.

Доповідь Зупиніть війну проти дітей (Stop the War on Children) був оприлюднений напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка відкривається в Німеччині в п’ятницю,15 лютого.

Крім того, нове дослідження, проведене Інститутом досліджень проблем миру в Осло на замовлення Save the Children, показало, що у 2017 році в районах, охоплених війнами, проживало 420 млн дітей (18% всіх дітей в світі), що на 30 млн більше, ніж роком раніше.