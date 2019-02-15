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В аеропорту Дубая масово затримуються рейси

15.02.2019

В аэропорту Дубая массово задерживаются рейсыЗ’явилися підозрілі дрони

Один з найбільш завантажених аеропортів у світі – міжнародний аеропорт Дубаї в ОАЕ – тимчасово відклав частину рейсів після того, як в небі над ним з’явилися підозрілі дрони.

“Аеропорт Дубая не працює із-за літаючого навколо дрона. Тому тисячі людей сидять в літаках, які нікуди не летять”, – написав один з пасажирів.

Пізніше представник аеропорту повідомив, що польоти поновилися, але досі є затримки після півгодинної зупинки роботи аеропорту.

Деталі інциденту встановлюються.

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