В аеропорту Дубая масово затримуються рейси

З’явилися підозрілі дрони
Один з найбільш завантажених аеропортів у світі – міжнародний аеропорт Дубаї в ОАЕ – тимчасово відклав частину рейсів після того, як в небі над ним з’явилися підозрілі дрони.
“Аеропорт Дубая не працює із-за літаючого навколо дрона. Тому тисячі людей сидять в літаках, які нікуди не летять”, – написав один з пасажирів.
Пізніше представник аеропорту повідомив, що польоти поновилися, але досі є затримки після півгодинної зупинки роботи аеропорту.
Деталі інциденту встановлюються.