“Генерал сидів білий”: у Росії розповіли про реальні втрати окупантів на Донбасі

Втрати російської армії на Донбасі можуть бути порівнянні з втратами України. Отже, рахунок йде на більш, ніж 10 тисяч осіб.

Про це розповіли журналісти російської газети “Псковська губернія”, чиї виступи показав на своєму Youtube-каналі український журналіст Роман Цимбалюк.

За словами головного редактора видання Дениса Камалягина, тільки з Пскова на Донбасі загинули 200 десантників.

“Ми вважали ті втрати, про яких нам відомо саме в Пскові. Ми вважали, що це було близько 200 чоловік. Це за кілька років. А так, звичайно, будуть цифри зовсім іншого порядку. Це мова йде про вантажі 200, які прибували в Псков, хто проходив тут службу. Ми точно знаємо, що в кінці 2015 року вся інформація перейшла в режим суворої секретності. У нас в дивізії скасували посаду прес-секретаря. І всю інформацію можна отримувати тільки через прес-службу Міноборони”, — розповів він.

В цілому ж втрати окупантів на Донбасі приблизно дорівнюють тим, які понесла в результаті агресії Україна, додав журналіст Олексій Семенов. Цимбалюк погодився з ним, відзначивши, що псковська статистика абсолютно точно підтверджує цю тенденцію.

“Я теж думаю, що цифри порівнянні, тому що досвід, практика і могили на псковських кладовищах доводять абсолютно просту істину: що всі смертні, в тому числі російський солдат. Єдина різниця, що наші хлопці склали голову за свою країну, і вони завжди будуть для нас Героями, тому що вони захистили нас. А що робили ось ці, як їх там, “визволителі”? Приїхали грабувати, вбивати, тому що суспільству набридли поразки? Ну що ж, історія завтра не закінчується. І я так думаю, що хтось за ці дії ще понесе відповідальність. Не юридичну, а історичну”, — сказав український журналіст.

Проте, незважаючи на очевидні факти, навіть багато родичі загиблих окупантів відмовляються публічно визнавати той факт, що вони були вбиті під час бойових дій в чужій державі.

“Чому не визнають втрати? Мені здається, це той самий шаманізм. Якщо ти говориш слово війна, то вже і війна. А так начебто і ніхто не гине. Але є ще більш дивний феномен — коли сім’ї починають відмовлятися від своїх загиблих, заперечували втрати, що хтось загинув на тій війні”, — каже журналістка Світлана Прокоп’єва.

Цимбалюк наголосив, що за правдиві публікації про втрати російської армії на війні в Україні Світлану та її колег розкритикували інші псковские журналісти і звинуватили в “танці на кістках”.

“Сказала партія та влада, що нас там немає — значить це справді так. А то подумаєш, якась сотня чоловіків була похована раніше свого терміну”, — з сарказмом охарактеризував він згоду російського суспільства з злочинами путінського режиму.

Цинічне ставлення росіян до жертв зі свого боку підтвердив і російський опозиційний політик, голова псковського регіонального відділення партії “Яблуко” Лев Шлосберг.

“Зазвичай говорять про псковських десантників, але там були не тільки десантники, там ще до дивізії був наш спецназ. І вони загинули першими. Коли прийшли перші звістки після боїв 18-20 серпня, то в червоному куточку повісили фото загиблих. Їх були десятки. Потім їх зняли. Нам обіцяли сфотографувати військовослужбовці і не встигли. Це тривало буквально години. Їх зняли, і все зникло. Коли командир дивізії, генерал, отримав пакет з переліком загиблих, він сидів білий”, — поділився він одкровеннями російських військових, які побажали залишитися анонімними.

Крім того, що від загиблих відрікалися їх товариші по службі, аналогічна ситуація відбувалася і в сім’ях окупантів. Журналіст Олексій Семенов розповів історію про те, як бабуся одного з загиблих десантників, Олександра Баранова, тричі змінювала свою точку зору, спілкуючись зі ЗМІ. Спочатку жінка плакала через те, що не розуміла, хто послав її онука на війну, потім заявила, що на Донбасі нібито загинув її далекий родич, а не внук, а потім знову погодилася із загибеллю хлопця на сході України.

Проаналізувавши всі ці свідчення, Цимбалюк закликав українців ніколи не забувати про них у суперечці з тими, хто досі вірить в “громадянську війну” в Україні.

“Уважно відстежуйте тих, хто в нашій країні заявляє, що потрібно почути Донбас, про те, що не все так однозначно, про те, що у нас 100% громадянська війна. Ці люди не хто інший, як зрадники, а, може бути, вони просто працюють на іншу державу. І називається воно не Україна”, — підсумував він.