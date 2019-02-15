Чи зуміє Захід розхитати вісь «Мінськ-Москва»?

Останнім часом навколо Білорусі відбуваються цікаві речі – всі сусідні країни чимось незадоволені, намагаються «навчити» білорусів правильно жити, насадити свої ідеали і цінності.

Нагнітанню обстановки сприяють ЗМІ і «балакучі голови». Особливий ефект мають матеріали на тему ймовірного поглинання Білорусі з боку Росії. Суттєва увага цьому приділяється в «незалежних» ЗМІ, з боку українських, а також литовських політиків, різного роду фахівців та громадських діячів.

Так, днями спікер державної прикордонної служби України Олег Слободян попередив українських громадян, щоб вони задумалися про свою безпеку, перш ніж їхати в Білорусь. Це нібито пов’язано з тим, що представники спецслужб РФ на білоруській території відчувають себе досить вільно, що може бути небезпечно для українців.

Крім того, як стверджує Слободян, ситуація в прикордонних районах України і Білорусі погіршилася у зв’язку з військовими навчаннями, які проводить білоруська сторона спільно з РФ.

«Після масштабних навчань, які проводили Білорусь і РФ, дійсно, ситуація в прикордонних районах дещо погіршилася. По-перше, швидше за все, не всі Збройні сили РФ покинули територію Білорусі. По-друге, представники спецслужб РФ на території Білорусі відчувають себе досить вільно. Тому будь-який громадянин, який перебуває на контролі в РФ і перетинає кордон в Білорусь, повинен розуміти, що росіяни бачать це, і він може бути затримано на кордоні», – сказав він.

Швидше за все, мова йде про навчання «Захід-2017», так як інших великих маневрів на території Білорусі більше не було.

Всі пам’ятають істерію, коли в Європі та США говорили про непередбачуваність цих маневрів, про побоювання, що російські війська і зовсім не повернуться додому після навчання або під його прикриттям почнеться приєднання Білорусі до Росії по кримському сценарієм» для подальшого захоплення інших країн.

Минуло півтора року, і що в результаті? Навіть великі політики та воєначальники НАТО вже давно зізналися, що всі побоювання були марними і російські війська повернулися на свої квартири, а до Білорусі немає претензій. Мабуть, у Вашингтоні та Брюсселі забули повідомити українським партнерам цей факт. Або, що, найімовірніше, надійшло замовлення реанімувати цю тему і спробувати вкотре вбити клин в білорусько-російські відносини, а також посіяти недовіру до самого надійного державного інституту – до білоруської армії, яка має досить тісну кооперацію з збройними силами РФ.

Інакше як розцінювати слова спікера української прикордонної служби, що всі білоруські командувачі безпосередньо підпорядковуються генштабу Росії, а не своєму Президенту. Дані ляпи посадової особи високого рангу і журналіста викликають тільки посмішки – в Білорусі, з її спецслужбами і контролем, та не Президенту…

Тема залежно Мінська і поглинання білоруської території Москвою не нова – вона піднімається пресою напередодні яких-небудь значущих подій: зустрічей високих посадових осіб, виборів, великих військових навчань…

Проте чомусь жоден експерт і аналітик не враховує того, що у населення Білорусі, рівно як у керівництва країни немає бажання бути в складі Росії, а зробити це силою, на що натякають в Києві – собі дорожче. Тут навіть не фінансовий аспект, а реакція і дії, в тому числі світового співтовариства. Причому, за словами того ж Слободяна, а він озвучує думку керівництва (читай – влади), виходить, що російські солдати вже півтора року ховаються в землянках у білоруських лісах і не виходять, незважаючи на те, що в даний час при високому рівні інформаційних технологій просто так нічого не приховаєш.

Не секрет, що офіційний Київ вже кілька років веде інформаційну війну проти Росії, яка в Україні вважається державою-агресором. Однак багатьох здивувало, що місяць тому у Верховній Раді (!) презентували план гібридної війни, передбачає початок масованої пропаганди в Білорусі, навчання місцевих журналістів, підготовку у себе, а також на білоруській території бойовиків-націоналістів і розгортання на кордоні з Республікою Білорусь збройних загонів, які пройшли АТО і складаються з радикально налаштованих білорусів. Одним з ініціаторів даних дій є заступник керівника комітету ВРУ у закордонних справах Ігор Гузь – далеко не остання фігура на політичному олімпі України.

В рамках цієї «війни» на території Білорусі почав своє мовлення телеканал UA TV, який створювався ще в 2015 році з метою участі в інформаційній війні проти «кремлівської пропаганди». Про це відкрито говорив перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій та міністр інформполітики України Юрій Стець. Фінансову підтримку каналу надають партнери з Європи і США, отже, вони і замовники контенту.

Таким чином, зазначений канал стане ще одним елементом впливу на думку білорусів, нав’язування суспільству чужих цінностей, ідей, дезінформації, а також спотворення історичних фактів.

Навіть побіжний аналіз змісту контенту UA TV показує, що в ефірі каналу містяться спроби розпалювання міжнаціональної ворожнечі та екстремізму по відношенню до всього російського, до нашого стратегічного союзника – Росії, що суперечить законодавчим актам Республіки Білорусь.

Ніхто не застрахований, що подібне спотворення фактів може відбуватися і у відношенні білоруської дійсності. Однак Міністерство інформації Білорусі нічого кромольного транслюються в передачах не побачило. Дивно…

Крім того, в соціальних мережах в відкриту розміщені заклики до білорусів записуватися до лав української армії, битися проти «російських агресорів», отримати необхідну підготовку для боротьби за «світле майбутнє» Білорусі.

І це незважаючи на те, що останні роки співпраця з Україною залишалося одним із пріоритетних і стратегічно значущих напрямків білоруської зовнішньої політики. Мінськ є основним переговорним майданчиком по врегулюванню конфлікту в Донбасі і навіть протидіяв в рамках ЄАЕС спробам ввести антиукраїнські обмежувальні заходи. До речі, за даними Державного комітету статистики України, Білорусь серед її торгових партнерів за підсумками 2017 зайняла 2-е місце серед країн СНД і 5-е місце серед країн світу (після РФ, Німеччини, Китаю та Польщі).

І після таких заяв українська сторона ще й дивується – навіщо це білоруська сторона зміцнює південну кордон?