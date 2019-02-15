Американець загинув, тестуючи новий бронежилет

Тест чоловік провів на собі.



Житель американського штату Арізона приміряв куленепробивний жилет і попросив приятеля вистрілити в нього. У результаті чоловік загинув.

Інцидент стався ввечері 11 лютого. 25-річний Рей Паркер Лінч тестував новий куленепробивний жилет разом з двома знайомими. Всі троє стріляли з однозарядної гвинтівки в огородженій деревами зоні округу Грем, повідомив співробітник поліції.

Потім Лінч передав зброю своєму приятелеві, пізніше ідентифікованого як Стівен Уотсон, і попросив в нього вистрілити. Той виконав прохання і поранив чоловіка в живіт. Як виявилося, куля пробила бронежилет і заподіяла потерпілому смертельне поранення.

Чоловіка негайно доставили в місцеву лікарню, де він помер під час операції. Поліція взяла Уотсона під варту за звинуваченням у ненавмисному вбивстві.