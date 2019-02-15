В Іспанії призначили дострокові вибори

Парламент спровокував законодавчий криза.



28 квітня в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори. Про це в п’ятницю оголосив іспанський прем’єр Педро Санчес.

Рішення про дострокові вибори прийнято після того, як парламент відхилив урядовий бюджет на 2019 рік, чим викликав законодавчий криза.

Державний бюджет не підтримали дві каталонські партії, що виступають за незалежність автономії, із-за зриву переговорів про право Каталонії на самовизначення.

Соціалісти Санчеса сформували уряд меншості всього вісім з половиною місяців тому. Це сталося після оголошення вотуму недовіри уряду Маріано Рахоя. Каталонські депутати, на яких покладався кабінет Санчеса, тепер вийшли з ситуативного союзу.

Соціалісти лідирують в опитуваннях громадської думки, які прогнозують їм близько 30% голосів, але дві основні правоцентристські партії набирають разом більше 30%. В самому густонаселеному регіоні Іспанії Андалусія вони змістили соціалістів у минулому році з допомогою вкрай правої партії Vox.