Воєнком Бердянська оцінив видачу військового квитка без проходження служби в армії в 1200 доларів

У Бердянську (Запорізька область) правоохоронці на хабарі затримали військового комісара, який вимагав 1200 доларів за непризыв військовозобов’язаного на службу.

Як повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону, воєнком був затриманий співробітниками ДБР та поліції 13 лютого під час отримання другої частини хабара в розмірі 450 євро. До цього він вже отримав 300 євро.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що за непризыв військовозобов’язаного Ш. на військову службу та видачу йому військового квитка, воєнком вимагав від громадянина К. неправомірну вигоду в сумі 1200 доларів США», — йдеться в повідомленні військової прокуратури.

Комісар затриманий, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування триває.