Готуйте грошики: парковка в московських дворах може коштувати від 35 тисяч

У Мережі з’явився повний список будинків Москви, у дворах яких вже вводять платну парковку

Це нарешті сталося: з’явилися перші платні парковки в московських дворах.

«А сьогодні я, скажу чесно, прямо і навіть грубо, офігел і випав в осад., – пише автор каналу ТриБолта. – Бо як дізнався, що тепер за паркування у дворі власного будинку за адресою: Москва, вулиця Амурська, 56, змушений буду платити – не падайте, панове-товариші – 35 000 рублів на рік!»

Уряд Москви вже склало список, в який увійшли 82 будинку, включені в пілотний проект по ліквідації безкоштовної парковки в багатоквартирних будинках.

Немає жодних сумнівів у тому, що далі ця практика охопить всі московські двори, а далі справа дійде і до платногов’їзду в столицю. І це при тому, що влада міста неодноразово заявляли про те, що паркування у дворах ніколи не стане платною.

Черговий грабіж автовласників в прес-релізі Департаменту міського майна Москви названий «роботою по забезпеченню жителів міста Москви місцями зберігання індивідуальних транспортних засобів (машино-місцями), які належать на праві власності місту Москві».

Блогер стверджує, що приводом до такого рішення стала відсутність протестних акцій москвичів на підвищення вартості паркування в центрі міста до 380 руб/год. І ось прийшла черга повного скасування безкоштовної парковки.

Відтепер за паркування у дворах:

в межах Бульварного кільця доведеться платити 95 тис. руб.;

між Бульварним і Садовим – 78 тис. руб;

між Садовим і ТТК – 53 тис. руб;

між ТТК і МКАД – 35 тис. руб.

Ці суми виходять, якщо помножити озвучену вартість оренди 1м2 біля будинку (всередині Бульварного кільця — 7300 рублів за оренду 1м2 асфальту в рік, між Бульварним і Садовим — 6000 рублів за 1м2, між Садовим і ТТК — 4100 рублів/1м2 і між ТТК і МКАД — 2700 рублів/1м2 в рік) на 13м2 (розмір повноцінного парко/місця).

Крім того, залишається невідомим, як саме будуть виділятися місця під паркування у дворах, і що будуть робити люди, для яких така орендна плата не по кишені. Повний список вже «ощасливлених» будинків.