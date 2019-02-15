На Гаїті почалися масові протести: є жертви

Жителі країни вимагають відставки президента.



В результат безладів в ході масових протестів на Гаїті загинули не менше семи осіб.

Основна маса учасників протестів – вихідці з найбідніших районів, які вимагають відставки президента Жовенеля Моиза. Люди звинувачують його уряд у нездатності забезпечити громадян необхідною.

Протести тривають вже тиждень, останньою жертвою став молодий чоловік, якого вбили буквально в декількох метрах від президентського палацу в Порт-о-Пренсі. Також в сутичках поліції і маніфестантів був поранений журналіст.

Хвилювання на Гаїті торкнулися близько сотні туристів з Канади, які відпочивали в одному з місцевих готелів. Як повідомляє агентство Notimex, натовп протестуючих просто перекрила шосе, що веде в аеропорт, після чого канадці не змогли дістатися до літака. При цьому в четвер, 14 лютого, уряд Канади прийняв рішення тимчасово закрити своє посольство в столиці Гаїті з-за заворушень.

Оголошена евакуація більшої частини співробітників посольства США. Держдепартамент раніше рекомендувала громадянам країни не їздити на Гаїті через повсюдної злочинності і триваючих заворушень.