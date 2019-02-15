Росія прокоментувала третього “отруйника” Скрипалів

Кремль стоїть на своєму.



Москва не змінила свою позицію з приводу підозрюваних в отруєнні екс-розвідника ГРУ РФ Сергія Скрипаля в британському Солсбері після того, як розслідувачі Bellingcat назвали ім’я можливого третього фігуранта. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

“(Кремль коментує цю інформацію – ред.) точно так само, як ми коментували повідомлення про першому і другому людину, яким інкримінується те, що інкримінується, – сказав пєсков. “Тут нічого не змінюється, наш підхід залишається незмінним”, – додав він.

У Bellingcat встановили, що третій підозрюваний в отруєнні Скрипаля, не існуючий до певного часу Сергій Федотов, який був пізнаний як Денис В’ячеславович Сергєєв – високопоставлений офіцер ГРУ і випускник Військово-дипломатичної академії Росії, може бути причетний до отруєння Новачком в Болгарії власника збройової компанії “Дунарит” Эмилиана Гебрева.

4 березня 2018 року в Солсбері був отруєний виробленим в СРСР речовиною нервово-паралітичної дії Новачок екс-розвідник ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. 30 червня в розташованому поруч Еймсбері виявили ще двох осіб – Дону Стерджесс і Чарльза Роулі, отруєних Новачком. Жінка померла, чоловік осліп і втратив чутливість кінцівок.

5 вересня були звинувачені можливі виконавці отруєння – агенти ГРУ РФ Олександр Мишкін (за легендою – Олександр Петров) та Анатолій Чепіга (за легендою – Руслан Боширов). Кремль назвав це “провокацією”, а в МЗС РФ заявили, що імена їм “нічого не говорять”. Зі звинуваченнями на адресу російських агентів погодилися лідери США, Франції, ФРН та Канади.