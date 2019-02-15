У Литві затримано рекордну партію наркотиків для Росії

Правоохоронні органи Литви провели спеціальну секретну операцію, в ході якої затримали найбільшу в історії країни партію контрабандного наркотику, яку повинні були доставити в Росію.

Відомо, що досі рекордним вважався «улов» у 800 кг. Зараз кажуть, що «мова йде про тоннах». Так, генеральний комісар Литви Лінас Пярнавас заявив, що було затримано близько 1,5 т гашишу (335 брикетів). Наркотик транспортували через Литву з Мароко в РФ.

Поліція стверджує, що торговцям доставка вантажу коштувала 1,5 млн. євро. В роздробі в Литві на чорному ринку дорожче — 20 млн. євро. У разі потрапляння В РФ ціна була б ще вище. Вантаж був прихований у підлогу причепа тягача Iveco, який перевозив мінеральну воду.

Розслідували злочин кілька місяців.

В результаті затримали двох литовців і одного білоруса. Їм від 40 до 50 років. Вони перебувають під вартою. Один з них – керівник великої логістичної компанії, на транспорті якої і здійснювались перевезення. Але ці троє — не єдині, кому доведеться відповідати за контрабанду. Правоохоронці вже вийшли на слід міжнародного синдикату, що займається відповідними поставками.

Проведені обшуки, в ході яких знайдені інші напівпричепи з наркотиками і глушники сигналів мобільного зв’язку. Операція – справа рук кримінальної поліції і прокурорів.