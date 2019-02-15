У Варшаві потрапив в аварію літак прем’єр-міністра Ізраїлю

Літак пошкодив тягач.



В аеропорту Варшави сталася аварія з літаком прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, з-за чого йому довелося продовжити свій візит до Польщі, де він брав участь у близькосхідній конференції.

Глава ізраїльського уряду повинен був покинути Варшаву в ніч з четверга на п’ятницю. Але, за повідомленням ізраїльської авіакомпанії El Al, літак прем’єра Boeing 777 був пошкоджений тягачем, який в’їхав в нього.

Як повідомило польське державне підприємство Porty Lotnicze, “під час відштовхування з місця стоянки урядового літака з прем’єр-міністром Ізраїлю на борту сталася аварія, в ході якої було пошкоджено переднє шасі літака”.

Ніхто з пасажирів, членів екіпажу та наземних працівників аеропорту не постраждав. Пасажири успішно покинули борт.

Нетаньяху, його дружина і колеги повернулися в готель Intercontinental, де були змушені заночувати. З Ізраїлю за прем’єра вислали новий літак і запланували виліт в п’ятницю вранці.